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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:29

Kocaeli’de son bir haftada 329 gram esrar, 554 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 329 gram esrar, 554 kök Hint keneviri, 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli'de son bir haftada 329 gram esrar, 554 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kocaeli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 329 gram esrar, 554 kök Hint keneviri, 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele çalışmaları Kocaeli’de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’de uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında son bir haftada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çok sayıda operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 329 gram esrar, 554 kök Hint keneviri, 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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