Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hızını alamayan kamyonetin önce hafif ticari araca ardından da tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza Gebze Barış Mahallesi TÜBİTAK Koşu Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hızını alamayan kamyonetin önce hafif ticari araca ardından da tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Gebze Barış Mahallesi TÜBİTAK Koşu Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle 25 AL 512 plakalı kamyonet sürücüsü Muhammed A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde seyir halinde olan Ersin K. idaresindeki 34 UT 5886 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hızını alamayan kamyonet daha sonra adres sormak için yolun sağında duran Sedat Y. idaresindeki 33 ALU 92 plakalı tıra çarparak, yol kenarındaki tabelaya vurup durabildi.

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan Cüneyt Y., Koray C. ve Sedatcan G. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıları Darıca Farabi ve Gebze Fatih Devlet hastanelerine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başattı.