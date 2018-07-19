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19 Temmuz 2018 Perşembe 19:20

Kocaeli’nde 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli polisi tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 50 bin paket gümrük kaçağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Kocaeli'nde 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kocaeli polisi tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 50 bin paket gümrük kaçağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve kaçakçılara yönelik yürüttükleri operasyonlara devam ediyor. Ekipler, Doğu illerinden yola çıkan bir tırı Gültepe dinlenme tesislerine durdurdu. Aracın dorse kısmında yapılan aramalarda plastik komodinlerin içerisine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan K.K. ve M.T. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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