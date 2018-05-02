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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:33

Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Kocaeli’nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda 626 ecstasy hap, 45 kilogram eroin ile 426 kilogram asetik anhidrat maddesi ele geçirildi.Kocaeli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı...

Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor
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Kocaeli’nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda 626 ecstasy hap, 45 kilogram eroin ile 426 kilogram asetik anhidrat maddesi ele geçirildi.

Kocaeli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele için yaptıkları çalışmalara devam ediliyor. Edinilen bilgilere göre ekipler tarafından son bir ay içerisinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 kilogram 764 gram 78 miligram esrar, 626 adet ecstasy hap, 283 gram 24 miligram sentetik kannabinoid maddesi, 45 kilogram 2 gram eroin, 5 gram 88 miligram metamfetamin maddesi, 167 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 426 kilogram asetik anhidrat maddesi ele geçirildi.
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