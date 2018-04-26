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26 Nisan 2018 Perşembe 09:14

"Kocam dövdü" diyerek çocuğuyla polise sığındı, şikayetçi olmadı

Adana’da bir kadın "kocam beni dövdü" diyerek kucağındaki çocuğuyla birlikte polis merkezine sığındı. Darp raporu alınan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

'Kocam dövdü' diyerek çocuğuyla polise sığındı, şikayetçi olmadı
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Adana’da bir kadın "kocam beni dövdü" diyerek kucağındaki çocuğuyla birlikte polis merkezine sığındı. Darp raporu alınan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem A. kıskançlık yüzünden tartıştığı kocası Ömer A. tarafından 2 yaşlarındaki çocuğunun yanında darp edildi. Genç kadın kocasından kurtulduktan sonra çocuğuyla birlikte Cumhuriyet Polis Merkezine sığınarak, eşi tarafından darp edildiğini, can güvenliğinin olmadığını söyledi. Polis, genç kadın darp edildiğini ileri sürünce adli tıp birimine götürerek sağlık kontrolünden geçirilmesini sağladı. Çocuğuyla birlikte adli tıp birimi çıkışı basın mensuplarının kendisini görüntülediğini gören genç kadın yüzünü çocuğuyla kapatmaya çalıştı. Daha sonra tekrar polis merkezine götürülen Özlem A.’nın kocasından şikayetçi olmadığını, bu konu hakkında ifade vermek istemediğini söyleyerek polis merkezinden ayrılıp ailesinin yanına gittiği öğrenildi.
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