ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 15:32

Kocası tarafından öldürülen Şeyda son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kocası tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.

Kocası tarafından öldürülen Şeyda son yolculuğuna uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kocası tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kocası tarafından acımasızca katledilen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız bugün öğle namazını müteakip Saray ilçesi Ayaspaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ayaspaşa Mezarlığında göz yaşları içerisinde defnedildi.

Cenaze namazına CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Perçin, Saray Kent Konseyi Başkanı Ünzüle Karpat ve kadın meclisi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şeyda Ayyıldız’in babası ve annesi cenaze namazında ayakta durmakta zorlandı.

Cenaze namazından önce Saray Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ünzüle Karpat, cami avlusunda basın açıklaması yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku