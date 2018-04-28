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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:09

Kocasına kızdı, kendini bıçakladı

Karabük’ün Yenice ilçesinde kocası ile tartışan kadın ekmek bıçağıyla kendini bıçaklayarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Yenice ilçesi Yazıköy Çay mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Filiz Ç. isimli kadın kocası İlyas...

Kocasına kızdı, kendini bıçakladı
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Karabük’ün Yenice ilçesinde kocası ile tartışan kadın ekmek bıçağıyla kendini bıçaklayarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenice ilçesi Yazıköy Çay mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Filiz Ç. isimli kadın kocası İlyas Ç. ile evde yaşadığı bir tartışma sonucu sinir krizi geçirerek mutfaktan aldığı ekmek bıçağını karnına saplayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Filiz Ç.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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