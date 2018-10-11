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11 Ekim 2018 Perşembe 15:39

Kocasını uyurken bıçakladı

Gaziantep’te bir kadın tartıştığı kocasını uyurken bıçakladı. Kadın gözaltına alınırken, hastanedeki kocasının ise yaşam mücadelesi sürüyor.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi’nde...

Kocasını uyurken bıçakladı
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Gaziantep’te bir kadın tartıştığı kocasını uyurken bıçakladı. Kadın gözaltına alınırken, hastanedeki kocasının ise yaşam mücadelesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi’nde yaşayan Adem (25) ve Gamze D. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Adem D. uyumak için yatak odasına geçti. Bir süre sonra mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasına giren öfkeli kadın, uyuyan kocasını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Adem D., komşuların bağrışmaları duymasının ardından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Adem D. yaklaşık 2 gündür yaşam mücadelesi veriyor

Adem D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Gamze D: gözaltına alındı.
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