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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:31

Kokoreççide çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Manavgat İlçesi’ndeki bir Kokoreççide çıkan yangın korkuttu.

Kokoreççide çıkan yangın korkuttu
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Antalya’nın Manavgat İlçesi’ndeki bir Kokoreççide çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir Kokoreççinin havalandırma bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
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