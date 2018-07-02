Kokoreççide çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir Kokoreççinin havalandırma bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

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