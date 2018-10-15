Almanya’nın Köln şehrindeki Köln Merkez İstasyonu’nda bir rehine olayının yaşandığı iddia edildi.Almanya’nın Köln şehrindeki Köln Merkez İstasyonu’nda bir rehine olayının yaşandığı ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi. Tüm tren seferleri iptal edildi.
Köln’de rehine olayı
Almanya’nın Köln şehrindeki Köln Merkez İstasyonu’nda bir rehine olayının yaşandığı iddia edildi.Almanya’nın Köln şehrindeki Köln Merkez İstasyonu’nda bir rehine olayının yaşandığı ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi. Tüm...