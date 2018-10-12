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12 Ekim 2018 Cuma 13:21

Koluna saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü

Antalya’da evinin bahçesinde çıktığı ağaçtan inmeye çalışırken dengesini kaybedip düşen İ. A. isimli vatandaşın koluna ağacın altında bulunan bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. İ. A., Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri ile ve sağlık ekipleri tarafından kesilen demirle hastaneye kaldırıldı.

Koluna saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü
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Antalya’da evinin bahçesinde çıktığı ağaçtan inmeye çalışırken dengesini kaybedip düşen İ. A. isimli vatandaşın koluna ağacın altında bulunan bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. İ. A., Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri ile ve sağlık ekipleri tarafından kesilen demirle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kepez ilçesinde evinin bahçesindeki zeytin ağacına çıkan İ. A. (33) , zeytin topladıktan sonra ağaçtan inerken bir anda dengesini kaybetti. Düşmemek için çaba gösteren İdris A., ağacın altında bulunan duvarın üzerine doğru düştü ve koluna duvar üzerindeki korkuluk demiri saplandı. İ. A. acı içinde kıvranırken olayı gören vatandaşlar ve diğer aile bireyleri İ.A.’nın yardımına koştu. Konula korkuluk demiri saplandığı anlaşılan İ. A. için hemen sağlık ekiplerine ve itfaiyiye haber verildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi kurtarma ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri nezaretinde İ. A.’nın kolundaki demiri kesti. İ.A. kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. İ. A.’nın kolundaki demirin operasyonla çıkartıldığı ve durumun iyi olduğu bildirildi.
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