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07 Ekim 2018 Pazar 09:56

Kombi hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Polis ekipleri, Beykoz’da bulunan bir iş yerinden kombileri çalarak satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kombi hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı
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Polis ekipleri, Beykoz’da bulunan bir iş yerinden kombileri çalarak satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye’de 20 Eylül günü bir iş yerinde meydana gelen kombi hırsızlığı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Konuyla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, Beykoz’da bir iş yerinin çalınan kombilere uygun özellikte baca sipariş ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine iş yerini takibe alan ekipler, bacaları almaya gelen O.T. (34) isimli şahsı yakaladı.

Şahsın emniyette yapılan sorgusunda elindeki 26 adet kombiyi A.Ş. (43) isimli şüpheliden 20 bin TL karşılığında aldıktan sonra 37 bin TL’ye Bayrampaşa’da bulunan iş yerine sattığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.Ş.’yi Bağcılar’da yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmalarını genişleten ekipler, A.Ş.’nin kombileri Avcılar’da hurdacı olarak bildiği G.T.’den (24) aldığını söyledi.

Polis ekipleri A.Ş.’nin itirafı üzerine şahısların Avcılar’da bulunan adresine operasyon düzenledi. Polisleri bir anda karşılarında gören zanlı panikleyerek cep telefonlarını yere atarak kırmak istediği sırada yakalandı. Emniyete işlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. G.T. adli makamlarca tutuklanırken, A.Ş. ve O.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
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