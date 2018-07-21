ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:44

Kombiyi monte etmek isterken dengesini kaybedip birinci kattan düşen işçi öldü

Adana’da bir işçi balkona kombi monte ettiği sırada dengesini yitirip birinci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Kombiyi monte etmek isterken dengesini kaybedip birinci kattan düşen işçi öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da bir işçi balkona kombi monte ettiği sırada dengesini yitirip birinci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 71391 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Abullah Altuntoprak, bir evin balkonuna kombi monte etmeye başladı. Monte işlemleri sırasında ayağı kayan Altuntoprak birinci kattan aşağı düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Altuntoprak’ın boynunun kırılması neticesinde öldüğünü belirledi. Bu Altuntoprak’ın işçi arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla o anları çekti.

Altuntoprak’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku