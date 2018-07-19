Kömür bandının altında kalan işçiler mesaiye kalmış

Yatağan Termik Santrali’nde, çöken kömür bandının altında kalan 11 işçinin normal çalışma saatlerinin tamamlanmasının ardından mesaiye kaldıkları ortaya çıktı.

Yatağan termik Santrali’nde işçilerin çalıştığı sırada, içeriden dışarıya kömür taşıyan bandın çökmesi sonucu göçük altında oldukları iddia edilen Sezgin Kılıç ve Seray Şimşek isimli iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şuan kadar Ertuğrul Katı, Alim Deyrek, Ferdi Kırıkoğlu, İlker Zeki, Ramazan Tatar, Mustafa Ali Güneş, Ramazan Dokuzuncu, Sezai Demirtaş ve Özkan Özen isimli 9 işçinin yaralı olarak kurtarılarak hastanelere sevk edildiği olayda, işçi yakınları santral girişinde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. İçerideki yakınından haber alamayan bir kadın ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Saat 09.45 sıralarında çöken kömür bandının altında kalan 11 işçinin, gece 00.00’da mesaiye geldiği, saat 08.00 gece çalışma zamanlarının bittiği ancak işveren tarafından mesaiye bırakıldıkları öğrenildi.