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12 Ekim 2018 Cuma 13:10

Kongo’da ebola salgınından ölenlerin sayısı 125’e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 125’e yükseldi.

Kongo'da ebola salgınından ölenlerin sayısı 125'e yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 125’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola salgınından hayatını kaybedenlerin sayısını 125 olarak açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının yayılmasını engellemek için acil fon çağrısında bulundu. 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika’da 11 binden fazla insanın öldüğü ebola salgınından korunmak için yetkililer mücadele ediyor. Yerel sağlık çalışanlarına olan güvensizlik ve bölgedeki milis gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılarla salgınla mücadelenin engellendiği belirtiliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Ekim ayından beri ebola salgınında büyük bir artış gözlemlendiğini belirtti.
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