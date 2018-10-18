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18 Ekim 2018 Perşembe 09:38

Konsolosluktan çıkan olay yeri inceleme polisinin üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona ererken, kameralara ilginç bir detay takıldı. Olay yeri inceleme polisinin üzerinde kırmızı lekenin kaynağı merak uyandırırken, lekenin kimyasal maddeden kaynaklanabileceği belirtildi.

Konsolosluktan çıkan olay yeri inceleme polisinin üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti
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Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona ererken, kameralara ilginç bir detay takıldı. Olay yeri inceleme polisinin üzerinde kırmızı lekenin kaynağı merak uyandırırken, lekenin kimyasal maddeden kaynaklanabileceği belirtildi.

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili inceleme yapmak üzere heyet Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu’na saat 16.40’ta gelerek çalışmalarına başlamış ve titiz bir çalışmanın ardından yaklaşık 9 saat sonra konuttan ayrılmıştı. Konutta aramalarını tamamlayan ekipler, 00:00 sıralarında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geçerek arama yaptı. Ekipler çıkarken ise kameralara ilginç bir detay takıldı. Bir olay yeri inceleme polisinin üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. Lekenin kimyasal maddeden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
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