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ASAYİŞ:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:57

Konsomatrislik yapan yabancı uyruklu 25 kadın gözaltına alındı

Beyoğlu’nda bir gece kulübüne düzenlenen operasyonda çalışma izni olmayan 25 kadın turist, konsomatrislik yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Konsomatrislik yapan yabancı uyruklu 25 kadın gözaltına alındı
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Beyoğlu’nda bir gece kulübüne düzenlenen operasyonda çalışma izni olmayan 25 kadın turist, konsomatrislik yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü saat 01.30 sıralarında Beyoğlu’nda bir gece kulübüne operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 20 ile 25 yaş arasında olan yabancı uyruklu 25 kadın, konsomatrislik yaparken yakalandı. Sorgu için Gayrettepe Asayiş Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin ülkeye turist olarak girdiği ve çalışma izinleri olmadığı öğrenildi.

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