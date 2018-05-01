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01 Mayıs 2018 Salı 11:01

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak refüje çıktı. Devrilen araçtaki sürücü yaralanırken, olay yerinde savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İpek Yolu üzerinde Sani Konukoğlu...

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı
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Gaziantep’te kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak refüje çıktı. Devrilen araçtaki sürücü yaralanırken, olay yerinde savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İpek Yolu üzerinde Sani Konukoğlu Bulvarı’nda seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 16 JS 066 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Bariyerlere çarpan araç, refüje çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından parçalanan demir bariyerler ve aracın ön kısmı nedeniyle yolda savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Büyük maddi hasarın da meydana geldiği kazada yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Yol, daha sonra aracın çekici tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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