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28 Nisan 2018 Cumartesi 07:28

Kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Ankara’da yoldan çıkarak metro istasyonunun duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araç içinde sıkışan şahıs, ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere...

Kontrolden çıkan araç duvara çarptı
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Ankara’da yoldan çıkarak metro istasyonunun duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araç içinde sıkışan şahıs, ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anafartalar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Keçiören istikametinde seyreden 81 AAC 428 plakalı otomobil, ASKİ önünde sürücüsü İbrahim S.’nin kontrolünden çıktı. Cadde üzerinde savrularak ilerleyen otomobil, kaldırımda çıkıp ASKİ metro istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan İbrahim S. şoför mahallinde mahsur kaldı.

Çarpmanın gürültüsünü duyarak kaza yerine gelen vatandaşlar, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa bir süre sonra kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarılmayı bekleyen sürücünün imdadına yetişen ekipler, yaralıyı kısa sürede çıkardı. Sedyeyle ambulansla alınan yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Ön kısmı hurdaya dönen otomobilden kopan parçalar, cadde üzerine saçıldı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına fırsat vermemek adına trafik önlemleri aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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