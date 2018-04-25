ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:37

Kontrolden çıkan araç takla attı: 9 yaralı

Balıkesir Kepsut ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kepsut istikametinden Dursunbey’e giden Mücahit Durmaz yönetimindeki 35 PLY 26 plakalı araç, Eyüpbükü Kırsal...

Kontrolden çıkan araç takla attı: 9 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir Kepsut ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut istikametinden Dursunbey’e giden Mücahit Durmaz yönetimindeki 35 PLY 26 plakalı araç, Eyüpbükü Kırsal Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla inceleme sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku