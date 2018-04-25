Kontrolden çıkan araç takla attı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kepsut istikametinden Dursunbey’e giden Mücahit Durmaz yönetimindeki 35 PLY 26 plakalı araç, Eyüpbükü Kırsal Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla inceleme sürüyor.

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