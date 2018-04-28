ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 01:02

Kontrolden Çıkan Araç Tünel Yoluna Uçtu: 3 Yaralı

Üsküdar’da kontrolden çıkan araç bir süredir kullanılmayan tünel çıkışındaki yola uçtu. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.Olay, 23.30 saatlerinde, Üsküdar Altunizade Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre...

Kontrolden Çıkan Araç Tünel Yoluna Uçtu: 3 Yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Üsküdar’da kontrolden çıkan araç bir süredir kullanılmayan tünel çıkışındaki yola uçtu. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Olay, 23.30 saatlerinde, Üsküdar Altunizade Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Doğan yönetiminde ki 34 AAP 508 Kısıklı Caddesi’nden Üsküdar yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek 7 metre yükseklikteki tünel çıkışındaki yolun üzerine devrildi. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar sağlık polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa teslim edildi.

“Biri ağır üç kişi yaralandı”

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku