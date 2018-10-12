Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan 12 kişiden 8’i yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.Kaza,...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan 12 kişiden 8’i yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 karayolu Muhallimköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir danışmanlık firmasında çalışan işçileri evlerine götüren Erguvan Ş. idaresindeki 54 AAU 732 plakalı işçi servisi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan minibüs metrelerce sürüklenerek durabildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 12 işçiden 8’i yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinde çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde aracı kullanan kişinin firma sahibi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahsın 265 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü ve firma sahibi Erguvan Ş., polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.