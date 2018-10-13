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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:46

Kontrolden çıkan kamyon yayalara daldı: 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yayaların arasına daldı. Kazada 2’si çocuk 3 kişi ağır yaraladı.Kaza, öğle saatlerinde Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya merkez yönüne...

Kontrolden çıkan kamyon yayalara daldı: 3 yaralı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yayaların arasına daldı. Kazada 2’si çocuk 3 kişi ağır yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya merkez yönüne ilerleyen Mehmet A. yönetimdeki 07 NC 628 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, o sırada yaya olarak ilerleyen Behiye A. (52), E.Z.Y. (6), kardeşi Ö.N.Y.’ye (3) çarptı. Kazada yola savrulan Behiye A. ile 2 kardeş ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Behiye A., E.Z.Y, kardeşi Ö.N.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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