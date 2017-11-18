Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kulu-Konya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Konya istikametine giden Muhammed Tayyip K. idaresindeki 42 YY 107 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerinden kopan aracın sol ön tekeri 100 metre mesafedeki tarlada bulundu. Kazada ağır yaralanan Muhammed Tayyip K., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücünün hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

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