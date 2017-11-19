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19 Kasım 2017 Pazar 15:08

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi D-650 karayolu Alifuatpaşa mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Geyve istikametinden Adapazarı...

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi D-650 karayolu Alifuatpaşa mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Geyve istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan Anıl Ç. idaresindeki 11 DK 832 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Anıl Ç. ile araçta bulunan Canan K., Hatice Ç., Ayşe Ç., Esma K. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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