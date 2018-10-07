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07 Ekim 2018 Pazar 13:45

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 6 yaralı
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Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar- Viranşehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Askar Hamid (48) yönetimindeki 68 HA 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile eşi Basma (34), çocukları Asma (13), Ömer (11), Muhammed (8) ve Süleyman Hamid (2) yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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