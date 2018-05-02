Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak mermer taşlara çarptı: 2 yaralı

Kaza, gece saat 23.45 sıralarında Tapduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Übeyit U. (28) yönetimindeki 70 BH 247 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma sonrada kaldırım yanında bulunan mermer taşlara çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Mahmut K., yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Übeyit U’nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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