Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatunsaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Orhan Ö. idaresindeki 42 BUG 19 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Orhan Ö. ve yanında bulunan Güneş Düldül ağır yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Güneş Düldül hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Orhan Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.