Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, dün gece saatlerinde Karamürsel Ulaşlı girişinde D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük’te bir otomobil fabrikasında çalışan Fazıl Bedir, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Nişanlı olduğu öğrenilen sürücünün cenazesi, Kırıkkale’de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, dün gece saatlerinde Karamürsel Ulaşlı girişinde D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük’te...