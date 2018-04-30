ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:39

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, dün gece saatlerinde Karamürsel Ulaşlı girişinde D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük’te...

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Karamürsel Ulaşlı girişinde D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük’te bir otomobil fabrikasında çalışan Fazıl Bedir, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin refüje çıkarak takla attığı kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Nişanlı olduğu öğrenilen sürücünün cenazesi, Kırıkkale’de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku