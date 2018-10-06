ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 20:40

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Konya’nın Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Koç (53)...

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Konya’nın Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Koç (53) idaresindeki 42 E 3291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin altında kalan sürücü Şaban Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku