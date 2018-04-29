Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca-Karasu yolu üzeri Küçükkaynarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö. idaresindeki 34 SOE 48 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan boş araziye uçtu. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Murat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin konuyu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.