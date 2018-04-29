ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 18:29

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.Kaza, Kaynarca-Karasu yolu üzeri Küçükkaynarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat...

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca-Karasu yolu üzeri Küçükkaynarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö. idaresindeki 34 SOE 48 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan boş araziye uçtu. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Murat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin konuyu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku