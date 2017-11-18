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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:36

Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye...

Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
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Konya’da kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 68 AC 746 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi. Ters dönerek raylar üzerinde yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü M.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobilde bulunan Mücahit Hakkı B. (18) araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mücahit Hakkı B., itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından ters dönen otomobilden çıkartıldı. Kazada boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Mücahit Hakkı B., ambulans ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Mücahit Hakkı B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle uzun bir süre tramvay seferleri yapılamadı. Raylar üzerindeki aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tramvay seferleri tekrar başladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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