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07 Ekim 2018 Pazar 10:43

Kontrolden çıkan otomobil züccaciye dükkanına girdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hız sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bir züccaciye dükkanına girdi. Yaşanan kaza ve daha sonrasında otomobil sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçışı iş yerinin güvenlik kamerasına...

Kontrolden çıkan otomobil züccaciye dükkanına girdi
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hız sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bir züccaciye dükkanına girdi. Yaşanan kaza ve daha sonrasında otomobil sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçışı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7004 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü gece saatlerinde adeta korku saçtı. Sokağa hızla giren sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağa sola savrulan otomobil sokak üzerinde ilerlemekte olan motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan otomobil daha sonrasında ise yol kenarında bulunan bir züccaciye dükkanına daldı. Çarpmanın etkisiyle cam ve çerçeveleri kırılan dükkanın içerisinde bulunan malzemelerde de hasar meydana geldi. Sürücü ise yaşanan kaza sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı.

“Kaza anı ve otomobilin kaçışı kamerada”

Öte yandan yaşanan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa hızla giren otomobilin sağa sola savrulması, sokak üzerindeki motosiklete çarpmaktan son anda kurtulması, züccaciye dükkanına çarpması ve daha sonra da sürücünün kaçma anı yer alıyor.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
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