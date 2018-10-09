ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 13:14

Kontrolsüz kavşakta kaza

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde ticari taksi ile hafif ticari aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, gece saatlerinde Düzce merkez Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Namık Kemal Sokak ile Mehmet Akif...

Kontrolsüz kavşakta kaza
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde ticari taksi ile hafif ticari aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce merkez Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Namık Kemal Sokak ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin keşiştiği kavşakta M. B. idaresinde ki 81 AAD 361 plakalı hafif ticari araç ile T. A. idaresinde ki 81 T 1105 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç kontrolden çıkarak savrulurken, kaza anı bölgede bulunan iş yerinin kamerasına an ve an yansıdı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku