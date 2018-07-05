Konya’da aranan 61 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Konya il merkezinde düzenlenen operasyonlarda hırsızlık, silahlı yağma gibi çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 61 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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