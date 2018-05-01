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01 Mayıs 2018 Salı 09:45

Konya’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da düzenlenen, özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, sosyal medyada DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü...

Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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Konya’da düzenlenen, özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, sosyal medyada DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ’a destek amaçlı propaganda yapan 10 kişi tespit edildi. Çalışmalar kapsamında kent merkezinde belirlenen 10 adrese özel harekat polisinin de desteğiyle sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda evlerde örgüte ait dokümanlar ele geçirilirken, 10 kişiden 9’u yakalandı. Gözaltına alınan 9 zanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreste bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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