Konya’da ele geçirilen ve tarihi olduğu söylenen Tevrat sahte çıktı

Konya’nın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir araçta bulunan ve tarihi olduğu söylenen Tevrat sahte çıktı.Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta tarihi eser olduğu ihbarı üzerine bir otomobili takibe...

Konya’nın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir araçta bulunan ve tarihi olduğu söylenen Tevrat sahte çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta tarihi eser olduğu ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı. Takip edilen aracın Konya’nın Ereğli ilçesi sınırlarına geçmesi üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi. Aracın Karapınar ilçesinden Ereğli yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen Ereğli polisi, aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda torpido gözünde dış yüzeyi kahve renkli deri, kabının üzerinde İbranice olduğu tahmin edilen resim ve sembollerin bulunduğu kitap incelenmek üzere Konya Yazma Eserler Kütüphanesine gönderilmişti. Tarihi eser olduğu belirtilen kitap, yapılan incelemeler sonucu sahte çıktı. Araçta bulunan ve gözaltına alınan A.K. (57) ile A.B. (32) isimli şahıslar kitabın sahte çıkması üzerine serbest bırakıldı. Soruşturmanın Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü öğrenildi.