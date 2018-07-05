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05 Temmuz 2018 Perşembe 18:44

Konya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 150 kişi hastaneye başvurdu

Konya’da işyerlerine yemek yapan bir firmanın dağıttığı yemeklerden yiyen yaklaşık 150 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve işyerlerine...

Konya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 150 kişi hastaneye başvurdu
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Konya’da işyerlerine yemek yapan bir firmanın dağıttığı yemeklerden yiyen yaklaşık 150 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve işyerlerine yemek yapan bir firma öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba dağıttı. Çeşitli işyerlerine dağıtılan yemekten yiyen 150’ye yakın kişi ise rahatsızlanarak devlet ve özel olmak üzere şehirdeki çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde müdahale edilen kişilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri yemek firmasında inceleme yaptı. Tarım Müdürlüğünden gıda denetim ekipleri de yemek yapılan firmaya gelerek inceleme başlattı. İşyerinde yaklaşık 400 kişilik yemek çıktığı, bir kişinin bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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