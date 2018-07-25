ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:06

Konya’da minibüs takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs takla attı: 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi’nde inşaatta çalışan işçiler, Kulu’ya dönmek üzere M.İ. (20) idaresindeki 42 BVZ 34 plakalı minibüsle yola çıktı. Minibüs ilçeye yaklaştığı sırada Katır Tepesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada minibüs sürücüsü ile işçilerden U.D. (22) ve M.İ. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü M.İ., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku