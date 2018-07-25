Konya’da minibüs takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi’nde inşaatta çalışan işçiler, Kulu’ya dönmek üzere M.İ. (20) idaresindeki 42 BVZ 34 plakalı minibüsle yola çıktı. Minibüs ilçeye yaklaştığı sırada Katır Tepesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada minibüs sürücüsü ile işçilerden U.D. (22) ve M.İ. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü M.İ., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.