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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:17

Konya’da otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaradı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ereğli-Karaman yolu Adabağı mevkiinde meydana...

Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaradı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ereğli-Karaman yolu Adabağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali S. 07 GHY 14 plakalı otomobil, aynı yöndeki Fahrettin S. idaresindeki 70 FS 263 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 57 yaşındaki Cenen Kütahya olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali S. ve Hüseyin E. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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