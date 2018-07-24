Konya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y.’nin kullandığı 42 BVU 29 plakalı otomobil, Karabayat Mahallesi mevkiinde Ali S. idaresindeki 35 HC 5187 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsüyle araçlarda yolcu olarak bulunan Hüseyin S., Tülay, Kerem ve Zeynep Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.