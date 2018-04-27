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27 Nisan 2018 Cuma 12:25

Konya’da sokak satıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uzun süredir takip ettikleri kişilerin adreslerine bu sabah eş zamanlı olarak baskın yaptı....

Konya'da sokak satıcılarına operasyon: 8 gözaltı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uzun süredir takip ettikleri kişilerin adreslerine bu sabah eş zamanlı olarak baskın yaptı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin de verdiği destek ile uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından 8 sokak satıcısı gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 60 paket halinde 85 gram eroin, 4 paket halinde 16 gram esrar maddesi, farklı markalarda 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar buradan ifadelerine başvurulmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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