Konya’da taciz olaylarının şüphelisi tutuklandı

Konya’da yolda yürüyen kadınlara bisiklet ve motosikletle yaklaşarak elle taciz etmekten gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçelerde bisiklet ve motosiklet kullanan bir şüphelinin kadınları elle taciz ettiği ihbarı geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, taciz olaylarının meydana geldiği adreslerde güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.Y. (26) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli M.Y.’yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Daha önceden de poliste farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen M.Y., Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.