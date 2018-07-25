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25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:05

Konya’da takla atan minibüsün sürücüsü kurtarılamadı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da takla atan minibüsün sürücüsü kurtarılamadı
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Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi’nde inşaatta çalışan işçiler, Kulu’ya dönmek üzere Mervan İnan (20) idaresindeki 42 BVZ 34 plakalı minibüsle yola çıktı. Minibüs ilçeye yaklaştığı sırada Katır Tepesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü ile işçilerden U.D. (22) ve M.İ. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Mervan İnan, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Mervan İnan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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