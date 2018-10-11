Konya’da trafik kazası: 5 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Makas Mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyir halinde olan A.T. idaresindeki 51 BH 829 plakalı otomobil, yol ortasında bulunan bir tır veya kamyondan düştüğü tahmin edilen lastiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü A.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. (31), N.T. (31), M.B.T. ve K.K.T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.