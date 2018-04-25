Konya’daki FETÖ/PDY çatı havasında 342 sanığa hapis cezası

Konya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 163’ü tutuklu 478 kişinin yargılandığı çatı davasında 4 sanığa beraat, 41 sanığın hükümle tahliyesine karar verilirken, 342 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların yetersiz olması sebebiyle Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu’nda hazırlanan duruşma salonunda görülen davada karar verildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanıkların avukatları ve aileleri de katıldı. Mahkemede 4 sanığın beraatine, 41 sanığın hükümle tahliyesine karar verilirken, hayatını kaybeden bir sanığın da dosyasının düşürülmesine karar verildi. Firari 127 sanığın dosyası ise dava kapsamından çıkarıldı. Duruşmada 8 sanık ‘yardım’, 2 sanık ‘örgüt yöneticiliği’, 332 sanık ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.