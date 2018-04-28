ASAYİŞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:40

Konya’dan Ankara’ya çağırdıkları adamı gasp ettiler

Kendilerini müşteri olarak tanıtarak Konya’dan Ankara’ya çağırdıkları av malzemeleri satıcını döven 3 şahıs 23 adet pompalı tüfeği gasp etti.Alınan bilgiye göre, Ankara’da yaşayan 3 şahıs, Konya’nın Beyşehir ilçesinde av malzemeleri...

Konya'dan Ankara'ya çağırdıkları adamı gasp ettiler
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Kendilerini müşteri olarak tanıtarak Konya’dan Ankara’ya çağırdıkları av malzemeleri satıcını döven 3 şahıs 23 adet pompalı tüfeği gasp etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara’da yaşayan 3 şahıs, Konya’nın Beyşehir ilçesinde av malzemeleri satan Bingöl B. ile irtibata geçerek kendilerini müşteri olarak tanıttı. Silah alacaklarını söyleyen şüpheliler, Bingöl B.’yi Ankara’ya çağırdı. Buluşma yeri olarak belirlenen Altındağ ilçesindeki boş araziye giden Bingöl B. şahıslar tarafından dövülerek gasp edildi. Şahıslar, gasp ettikleri 23 adet pompalı tüfekle ortadan kaybolurken, durum polise bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fırat Y, Tolga K. ve Ali Ş.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 34 adet kartuj ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Tolga K. ve Ali Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fırat Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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