Kooperatiften 450 bin TL çaldılar

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde Yatağan Bıçakçılık Kooperatif binasına giren hırsızlar, kasadan 450 bin TL çaldı.



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Denizli’nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde, Yatağan Bıçakçılık Kooperatifi’ne giren hırsızların kasadan 450 bin TL çaldığı ortaya çıktı. Sabah işe gelen çalışanlar, çelik kasadaki 450 bin liranın çalındığını fark etti. Kasada 50 bin liranın alınmadığını gören çalışanlar jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, parmak izi araştırması yaptı. Çelik kasayı açan kişi ya da kişilerin 50 bin lirayı almayı unuttuğu üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.