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01 Mayıs 2018 Salı 22:32

Köpeği kurtarmak için Dicle Nehri’ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde sürüklenen köpeğin peşinden suya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Yenişehir ilçesi Dicle ve Feritköşk mahallelerinden geçen Dicle Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere...

Köpeği kurtarmak için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
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Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde sürüklenen köpeğin peşinden suya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Yenişehir ilçesi Dicle ve Feritköşk mahallelerinden geçen Dicle Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Rahmi Çiçek adlı çocuk, sürüklendiğini gördüğü köpeği kurtarmak için nehre girdi. Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kayboldu. Çevredeki çocukların bağrışları üzerine nehir kenarına gelerek, durumu öğrenen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları yaklaşık 2 saatlik aramada Çiçek’in cansız bedenine ulaştı. Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çiçek’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından teslim edildiği ailesi tarafından Feritköşk Mezarlığı’na defnedildi.
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