ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:26

Köprüden atlayan genç kız asfalta çakıldı

Düzce’de, psikolojik sorunları olan genç kız çıktığı otoyol köprüsünden atlayarak intihara kalkıştı. Genç kız köprünün altından geçen D-100 Karayolunda asfalta çakılarak ağır yaralandı.

Köprüden atlayan genç kız asfalta çakıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Düzce’de, psikolojik sorunları olan genç kız çıktığı otoyol köprüsünden atlayarak intihara kalkıştı. Genç kız köprünün altından geçen D-100 Karayolunda asfalta çakılarak ağır yaralandı.

Olay; akşam saatlerinde TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları bulunan E.Y. isimli genç kız, TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde Osman Gazi İlköğretim Okulu köprüsüne çıkarak intihara kalkıştı. Çıktığı köprüden kendisini boşluğa bırakan E.Y. köprünün altından geçen D-100 karayolu asfaltına çakıldı. Genç kızın atladığını gören görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesini yapan ekipler, genç kızı ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri intihar girişimi ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku